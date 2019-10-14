Российские продуктовые предприятия признали вредными

Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.

Из-за этого производители мяса, молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные убытки.

«С 1 января 2024 года многие крупные производители молочной, мясной, масложировой продукции, сахарные заводы должны быть отнесены к первой категории по уровню негативного воздействия. Это обяжет компании, в частности, платить 100-процентную ставку платы за негативное воздействие при превышении нормативов», — сообщает газета «Коммерсант».

Продовольственные компании столкнутся с еще одной проблемой — повышенным вниманием регуляторов и риском появления новых требований, считает эксперт издания.

Участников рынка такие требования не устраивают и они просят перенести производства пищевых продуктов из первой во вторую категорию.

В первой группе находятся компании, занимающиеся нефтяной и химической промышленности, чей вред несравним с производителями еды, отмечает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, пишет ura.ru.

С просьбой изменить категорию для продовольственных компаний к представителю Минприроды обратился глава общественного совета при Минсельхозе Андрей Бодин. В Министерстве природы пообещали ответить после получения и рассмотрения обращения.