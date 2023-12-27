Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет

Отмечается, что цены вырастут на 5-15%.
Такой скачок провайдеры обосновывают высокими ценами на новое оборудование. При этом у связистов нет других источников доходов.
Ранее сообщалось, что цены на спиртные напитки повысят с 1 января.
В России интернет-провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что цены вырастут на 5-15%.
Такой скачок провайдеры обосновывают высокими ценами на новое оборудование. При этом у связистов нет других источников доходов.
Ранее сообщалось, что цены на спиртные напитки повысят с 1 января.
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