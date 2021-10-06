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Российские студенты готовятся к технопанку в деревнях

Россельхозбанк впервые предлагает студентам осуществить технологическую революцию в секторе АПК. Для этого банк запускает агротех-акселератор в формате конкурса студенческих стартапов. Авторы 10 лучших проектов станут участниками стипендиальной программы, получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ, а главное смогут войти в проектные команды банка и пилотировать свои проекты.

Российские студенты готовятся к технопанку в деревнях.
Российские студенты готовятся к технопанку в деревнях.
Источник: АО "Россельхозбанк"

Стартапы в акселератор принимаются по восьми направлениям трека «Агротех» и по шести направлениям трека «Цели устойчивого развития». Среди них такие перспективные сферы как Farm robotics (роботизация фермерских процессов), IoT (дроны, навигация, мониторинг состояния растений, сбор урожая, компьютерное зрение), Climate Action (борьба с изменением климата и его последствиями), Zero Hunger (сельское хозяйство и решение проблем с голодом), Affordable and Clean Energy (доступная и экологичная энергия). Студентам предлагается найти нестандартный подход к внедрению прорывных технологических решений, способных изменить облик российской деревни.

«В прошлом году совместно с Фондом „Сколково“ мы запустили первый акселератор стартапов. Опыт был настолько успешным, что уже сегодня проекты победителей реализованы на наших цифровых платформах Свое Фермерство и Свое Родное. В этом году вместе с запуском акселератора мы проводим и конкурс среди студентов. Россельхозбанк уделяет огромное внимание развитию технологических инициатив в сфере сельского хозяйства и готов помогать молодым специалистам реализовать свои проекты», — рассказала Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2021 года.

Подробная информация об организаторе и правилах конкурса: rshbstart.ru

Источник: АО «Россельхозбанк»

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