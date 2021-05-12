Российские ученые «научили» ткань обходиться без стирки

В России создали технологию, которая превращает любые ткани в не требующие стирки: чтобы одежда из такого материала стала чистой, достаточно погулять по улице — солнце и дождь сделают все сами. При этом ткань не просто становится чище — уничтожаются бактерии и микроорганизмы.

По мнению исследователей, самоочищающаяся ткань может использоваться для СИЗ или спецодежды, например, защищающей от поражения электрическим током или экстремально высоких температур, так как такую одежду стирают не часто.

Ноу-хау разработано Санкт-Петербургском госуниверситетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Как рассказали в вузе, для придания нового свойства на текстильный материал наносится покрытие из интерференционных пигментов — наночастиц на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия, хрома и других металлов. Проще говоря, спецодежда, изготовленная из такого материала, будет служить долго.

В отличие от аналогов, покрытие совместимо с тканями любого состава, в том числе с металлизированными нитями и из смешанных волокон. Еще одна особенность разработки — цветовые эффекты: ткань начинает переливаться и менять оттенок в зависимости от того, как падает свет.

ООО «ПРНЬЮЗ»

«Эффект самоочищения поверхности обработанной ткани достигается за 20 минут экспонирования УФ-лучами в случае модельного загрязнителя — раствора органического красителя, — комментирует результаты испытаний один из авторов разработки, доцент кафедры химических технологий СПбГУПТД Наталья Дащенко. — Для натуральных органических загрязнителей — сока, чая, кофе, — за 50 минут. Неорганические загрязнения — сажа, земля, — удаляются путем захвата стекающими каплями воды, поскольку покрытие на основе наноразмерного диоксида титана обладает супергидрофильными свойствами».

Новая технология очень доступна, чтобы ее внедрить достаточно оборудования, имеющегося на каждом текстильном предприятии. Ученые подсчитали, что себестоимость такой обработки составит примерно 80 руб. за 1 кв. м.

Предложение действительно на момент публикации

Источник: https://getsiz.ru/glavnaya-stranica-getsiz-ru/novosti/v-rossii