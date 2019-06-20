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Потребитель

Российские власти намерены пересчитать нормативы платы за отопление

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

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Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этажи. Депутат напомнил, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю Правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал парламентарий.

По словам Гладких, Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам, считает депутат. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.

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