5 марта
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Российские власти подумывают легализовать использование пиратских программ

Российские власти обсуждают возможность отмены уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения, пишет «Коммерсант».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Пока что предполагается, что мера будет действовать на разработчиков программ из стран, которые поддержали санкции.

Издание ссылается на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Также в нем говорится о возможности в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя.

В Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов.

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.

Разрешение на использование пиратских программ может временно смягчить уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний.

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