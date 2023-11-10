Российский бренд модной детской одежды и игрушек Гулливер

Гулливер — российский бренд, занимающийся выпуском детской одежды и игрушек. Товары от Gulliver (Гулливер) это: большое разнообразие, богатая цветовая палитра, актуальность моделей и высокое качество используемых при производстве материалов. Сегодня одежду марки выбирают тысячи мам не только в России, но и зарубежом.

Немного истории

Компания была основана в 1997 году. Первоначально здесь выпускали детские игрушки. Первая коллекция одежды была произведена уже в 1998 году.

Первый фирменный магазин в России был открыт в 2006 году, в г. Ростов-на-Дону. В 2008 году собственная торговая точка появилась в столице. В 2013 году были открыты первые зарубежные магазины (в странах СНГ, Финляндии, Новой Зеландии).

Идеи и ценности бренда

Одна из основных идей компании звучит так: «одежда это первый шаг навстречу свободе и самовыражению». Именно поэтому, здесь стараются создавать коллекции, разные элементы которых сочетаются между собой. Это позволяет делать гардероб мальчишек и девчонок ярким, необычным, по-настоящему стильным и, конечно, отвечающим веяниям современного времени.

Гулливер сегодня

Сказочный патруль, Tobot (Тобот), Tiny Love (ТиниЛав), Robocar Poli (РобокарПоли), Bruder (Брудер), Hairdorables (Хаирдораблес), BEN10 (Бен10), Черепашки Ниндзя — лишь часть брендов, принадлежащих компании. Сегодня одежда и игрушки от Гулливер производятся в России и Китае.

Почему стоит выбрать одежду и игрушки от Gulliver

(приобрести их можно здесь: https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/20054/):

в создании коллекций участвуют одни из лучших российских и зарубежных дизайнеров;

при производстве используются преимущественно натуральные и экологически чистые материалы и ткани;

бренд производит продукцию для детей от рождения и примерно до 14 лет, то есть, у родителей есть возможность обновить гардероб сразу двум или трем юным членам семьи;

производитель открыт ко всему новому, часто его коллекции становятся, действительно, прорывными и флагманскими, то есть, теми, на которые равняются другие;

все этапы производственного процесса по созданию игрушек и детской одежды тщательно контролируются экспертами, поэтому товары бренда соответствуют общемировым стандартам.

Модная, экологичная и привлекательная внешне одежда бренда обладает еще и такими необходимыми качествами как практичность, удобство и надежность. Родители могут выбрать предметы гардероба для самых разных случаев: от повседневной носки и спорта до праздничных и торжественных событий в жизни ребенка. При этом основным ориентиром останется удобство и забота о здоровье детей, которым производитель уделяет максимум внимания.