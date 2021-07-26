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Российский депутат предложил вернуть в паспорта графу «национальность»

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта графу «национальность».

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Депутат уверен, что этот вопрос будет очень актуален для коренных малочисленных народов России.

«Для них актуально иметь документ, который говорил бы о национальности, потому что они в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций в виде разных квот на охоту и ловлю, ряд налоговых преференций. Им постоянно приходится доказывать, что они относятся к КМН (коренным малочисленным народам — Прим.ред.», — пояснил он РИА «Новости».

Депутат отметил что сейчас проблему КМН решает специальный реестр. Но тем, кто там не зарегистрировался, приходится доказывать свое происхождение.

«Сумеем ли мы только путем реестра решить эту извечную их проблему — принадлежность к той или иной национальности?» — вопрошает Гильмутдинов.

Фракция «Единая Россия» в Госдуме также заявила, что вопрос о введении графы «национальность» в паспорте не обсуждался, пишет ТАСС.

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