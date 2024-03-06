6 марта
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Российский ритейлер «Леруа Мерлен» сменил название

Российская «дочка» французского ритейлера сменила название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», пишет РИА Новости.

"Леруа Мерлен" за Новым мостом.
"Леруа Мерлен" за Новым мостом.
google.ru/maps

Решений о ребрендинге пока не принято.

Переименование юрлица не скажется на операционной деятельности, работе сотрудников компании.

Решение связано с передачей бизнеса в управление локальному менеджменту, указывает Газета.Ru.

Факт

В России у ритейлера 112 магазинов в 66 городах и 45 тыс. сотрудников.

Есть торговые площади в Барнауле.

Ранее крупный пожар произошел на складе "Леруа Мерлен". Это случилось в пригороде Владивостока. Возгорание локализовали на 700 квадратных метрах.

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