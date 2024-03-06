Российский ритейлер «Леруа Мерлен» сменил название

Решений о ребрендинге пока не принято.
Переименование юрлица не скажется на операционной деятельности, работе сотрудников компании.
Решение связано с передачей бизнеса в управление локальному менеджменту, указывает Газета.Ru.
Факт
В России у ритейлера 112 магазинов в 66 городах и 45 тыс. сотрудников.
Есть торговые площади в Барнауле.
Ранее крупный пожар произошел на складе "Леруа Мерлен". Это случилось в пригороде Владивостока. Возгорание локализовали на 700 квадратных метрах.
Самое важное - в нашем Telegram-канале