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Российское правительство согласовало расчет тарифов на «эталонные» воду и тепло

Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат, пишут «Ведомости» со ссылкой на документы кабмина.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

В соответствии с новым методом операционные расходы и технико-экономические показатели организаций собираются сравнивать с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях.

Для перехода чиновники должны будут изучить текущее состояние объектов, подготовить проект нормативно-правового акта по установлению эталонов, разработать методику расчета эталонных затрат, а также составить график перехода на новую систему для регионов.

На новый расчет в правительстве решили перейти в период с сентября 2019 года по август 2020 года. К 2023 году полный переход должен быть завершен, пишет polit.ru.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян «давно переплачивают больше 100% себестоимости» за услуги ЖКХ.

Также президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

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