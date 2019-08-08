Российское правительство согласовало расчет тарифов на «эталонные» воду и тепло

В соответствии с новым методом операционные расходы и технико-экономические показатели организаций собираются сравнивать с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях.
Для перехода чиновники должны будут изучить текущее состояние объектов, подготовить проект нормативно-правового акта по установлению эталонов, разработать методику расчета эталонных затрат, а также составить график перехода на новую систему для регионов.
На новый расчет в правительстве решили перейти в период с сентября 2019 года по август 2020 года. К 2023 году полный переход должен быть завершен, пишет polit.ru.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян «давно переплачивают больше 100% себестоимости» за услуги ЖКХ.
Также президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.