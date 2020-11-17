Российское профессорское собрание оценило вклад АлтГУ в реализацию федерального проекта «Экспорт образования»

16 ноября в Москве стартовал Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество», проводимый по инициативе Совета Российского профессорского собрания. По специальному приглашению руководства РПС Алтайский государственный университет на форуме представляет президент вуза, д.ю.н., профессор Сергей Землюков.

В работе форума принимают участие руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и академического корпуса, государственные, общественные деятели и лидеры бизнес-сообщества. Мероприятие проходит в очном формате с применением онлайн-технологий.

По приглашению Председателя Российского профессорского собрания, заместителя Секретаря Общественной палаты РФ В.В. Гриба и Председателя Наблюдательного совета РПС, председателя ВАК В.М. Филиппова в работе форума принимает участие президент АлтГУ С.В. Землюков, который выступил с докладом на тему «Эффективная модель экспорта образования: от конкуренции к кооперации» в ходе тематического секционного заседания «Экспорт образовательных услуг: конкуренция как мотивация к развитию».

Модератором секции выступили Л.И. Ефремова, проректор по международному сотрудничеству РУДН и В.М. Филиппов, президент РУДН. С докладами в секции выступили К.И. Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, В.В. Смирнов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, В.В. Карезин, директор образовательных программ Департамента управления персоналом Госкорпорации «Росатом», И.К. Шевченко, ректор Южного федерального университета, Е.Г. Бабелюк, советник министра науки и высшего образования РФ, П.А. Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества, Г.А. Заславский, ректор ГИТИС и другие известные эксперты в области экспорта образования.

В Москве стартовал Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество». Пресс-служба АлтГУ

Модератор секции Л.И. Ефремова перед началом выступления президента АлтГУ отметила роль Алтайского государственного университета и лично С.В. Землюкова в развитии международного сотрудничества.

Л.И. Ефремова,

модератор секции:

В части международной деятельности на евразийском пространстве АлтГУ удалось создать мощную ассоциацию вузов — это и российские университеты, и азиатские университеты, которая уже на протяжении более пяти лет ведет активную работу. Для субъекта Федерации — Алтайского края — это дает преимущество, потому что продвигаются интересы региона!

Доклад С.В. Землюкова был посвящен анализу опыта работы Алтайского госуниверситета, как одного из ведущих региональных вузов РФ, в области научно-образовательного сотрудничества с университетами Азии.

Сергей Землюков,

президент вуза , д.ю.н., профессор:

Обсуждение, которое проходит на площадке профессорского форума, позволяет надеяться на то, что федеральный проект «Экспорт образования» будет продолжен и обязательно учтет и достижения, и, может быть, проблемы, которые позволят сделать его более эффективным. Вузовское сообщество крайне заинтересовано в его продолжении, так как он позволил структурировать деятельность по привлечению иностранных студентов и экспорту высшего образования.

По мнению президента, одним из залогов эффективной работы АлтГУ по развитию экспорта образования является то, что Университет создал и поддерживает разветвленную сеть опорных и представительских центров, центров русского языка и культуры, базовых школ в референтных странах. Например, в 2019 г. в составе консорциума ведущих университетов России под руководством РУДН АлтГУ принял участие в создании 5 зарубежных ресурсных центров российского образования в рамках федерального проекта «Экспорт образования» (в Киргизии, Таджикистане, Монголии, Болгарии, Турции). В 2020 г. эта работа, несмотря на все вызовы, продолжается.

Сергей Землюков,

президент вуза , д.ю.н., профессор:

Сетевой формат сотрудничества позволяет эффективно интегрировать ресурсы партнеров не только в области подготовки кадров, но и при формировании совместных проектных групп для инициирования и реализации научных и экспертно-аналитических проектов. Ярким примером является инициатива Алтайского государственного университета и Горно-Алтайского государственного университета по созданию на Алтае научного Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». В настоящее время начата реализация программы научных исследований и образовательной деятельности центра в рамках комплексного сетевого проекта: «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности», получившего поддержку Минобрнауки РФ. На 6 новых программ магистратуры, подготовленных в рамках проекта, набор будет произведен в 2021 году.

В заключение доклада президент АлтГУ призвал российские вузы перейти от острой конкуренции в развитии экспорта образования к кооперации, обеспечивающей более высокие темпы развития, сохранение и использование сильных сторон вузов РФ.

Доклад получил высокую оценку участников секции. Л.И. Ефремова еще раз отметила, что за последнее десятилетие АлтГУ и с помощью собственных сил, и в результате привлечения органов власти субъекта Федерации, сделал много для того, чтобы продвинуть университет и привлечь иностранных студентов, а главное — развивать совместные научные и образовательные проекты с вузами Азии.

Посмотреть выступление президента АлтГУ С.В. Землюкова на Профессорском форуме 2020 можно с 4.24.16 мин. по ссылке.