Российское вино могут разрешить продавать до полуночи

В настоящее время федеральное законодательство разрешает продавать спиртные напитки с 8:00 до 23:00. Кроме того, у регионов есть право ужесточать эту норму. В Алтайском крае спиртне передают отпускать в 21:00.
Газета «Известия» ознакомилась с предложением АКОРТ. В документе предлагается внести поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который 19 ноября был принят Думой в первом чтении. Второе и третье чтения законопроекта должны состояться в середине декабря.
В правительстве подтвердили, что в настоящее время готовят поправки к проекту закона.