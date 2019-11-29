Российское вино могут разрешить продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей. Соответствующее письмо направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед, пишут Известия".

В настоящее время федеральное законодательство разрешает продавать спиртные напитки с 8:00 до 23:00. Кроме того, у регионов есть право ужесточать эту норму. В Алтайском крае спиртне передают отпускать в 21:00.

Газета «Известия» ознакомилась с предложением АКОРТ. В документе предлагается внести поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который 19 ноября был принят Думой в первом чтении. Второе и третье чтения законопроекта должны состояться в середине декабря.

В правительстве подтвердили, что в настоящее время готовят поправки к проекту закона.