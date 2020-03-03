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Потребитель

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Ужесточение экологических требований приведет к резкому росту цен на бытовую технику. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «СКО электроника-утилизация» — ассоциацию, в которую входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool и другие производители.

В магазинах бытовой техники. 17 декабря 2014 года.
В магазинах бытовой техники. 17 декабря 2014 года.
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Представители ассоциации уверены, что новая идея правительства фактически приведет к новому налогу на оборот. Стоимость стиральных машин в рознице вырастет на 18 процентов, масляных радиаторов — на 22 процента, а холодильников, микроволновок, кондиционеров, водонагревателей — более чем на 10 процентов.

В правительстве уже более полугода обсуждают утилизацию продукции и ответственность за нее. Сейчас производители отвечают за установленную часть продукции или платят экологический сбор. Однако в 2019 году удалось собрать только 2,5 миллиарда рублей. В Росстате утверждают, что даже при действующих нормативах бизнес должен платить не менее 20 миллиардов.

Теперь правительство хочет запретить самостоятельную утилизацию, передав весь процесс отдельным операторам. Представители бизнеса боятся, что процесс выстроят неэффективно, а проблему начнут решать дополнительными сборами.

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