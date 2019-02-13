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Рост неизбежен: чего ждать от Tkeycoin в 2019 году

Прогнозы по Tkeycoin финансовые аналитики активно пересматривают. По мнению экспертов, криптовалюту в 2019 году ждет бурный рост, и к завершению года Tkeycoin может стоить $340−467. Подобные оценки небеспочвенны: в некоторые СМИ опубликовали новости о выпуске мобильных кошельков и внедрении банковских платежей на основе Tkeycoin в расчетные операции на территории СНГ, России и ОАЭ.

Чего ждать от Tkeycoin в 2019 году.
Чего ждать от Tkeycoin в 2019 году.
Фото предоставлено рекламодателем.

Появление новых продуктов на базе Tkeycoin, успешные тесты сети и развитие технологий — все это позволит криптовалюте продемонстрировать более стремительное восхождение вверх, чем ожидалось ранее. Жители России и ОАЭ уже через несколько месяцев смогут начать работать с инновационными платежными решениями TCD. Как отмечают «Известия», решения Tkeycoin будут действовать через единый независимый платежный шлюз. При этом даже недоступность платежных каналов Visa и MasterCard не помешает пользователям проводить со своими средствами любые операции без третьих лиц.

Специалисты подчеркивают: операции на базе Tkeycoin независимы от мировых платформ. Это факт положительно отразится на последующем развитии российской криптовалюты в странах, которые испытывают негативное влияние санкций США. Александр Агеев, аналитик компании «Финист», пояснил: большинство криптопроектов в мире никак не связаны с биткоином, потому что абсолютно самостоятельны.

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