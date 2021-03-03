«Ростелеком» фиксирует рост электронного документооборота с организациями

В 2020 году количество электронных счетов, выставляемых «Ростелекомом» бизнес-компаниям Алтайского края, выросло на две с половиной тысячи. Прирост электронного документооборота (ЭДО) по сравнению с 2019 годом составил 27 процентов.

Светлана Седова,

заместитель директора — директор по работе с корпоративным и госсегментом:

— Мы форсировали переход клиентов на ЭДО, как только началась первая волна пандемии. Тогда, в период массового перевода сотрудников бизнеса-компаний на удаленные рабочие места, Алтайский филиал «Ростелекома» выдал максимальное количество счетов через личные кабинеты на своем сайте. Взаимодействие в онлайне продуктивно и взаимовыгодно, так как сокращает время подписания документов и экономит время и деньги на выставление, доставку, проверку и хранение документов.

С помощью ЭДО корпоративные клиенты «Ростелекома» могут в короткие сроки формировать акты выполненных работ или услуг, счета и счета-фактуры. По данным на февраль 2021 года, с «Ростелекомом» по бухгалтерским документам с применением электронной подписи работали более шести тысяч организаций края. Ежемесячно оператор выставляет организациям свыше восьми тысяч электронных счетов.

Вячеслав Гунько,

директор ООО «АлтайТрансТур»:

— «Ростелеком» оказывает нам услугу «Виртуальная АТС». По ЭДО мы работаем с компанией с сентября 2019 года. Сейчас полностью перешли на электронные счета с нашими контрагентами. Это просто, удобно, не нужно лишних движений, и оплата счетов проходит вовремя, без задержек из-за почтовой пересылки или курьерской доставки.

Движение электронных документов организовано через аккредитованных ФНС РФ операторов электронного документооборота, с которыми у «Ростелекома» заключен договор. Оформить допсоглашение о переходе на ЭДО к договору можно у персонального менеджера или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».