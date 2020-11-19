«Ростелеком» и Huawei представили новый игровой роутер

Компании «Ростелеком» и Huawei презентовали домашний Wi-Fi-роутер «Игровой RT-X» совместной разработки. Устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. «Игровой RT-X» поступил в продажу 17 ноября, но лишь в некоторых регионах. В Сибири продажи начнутся с 26 ноября.

Что может роутер

«Игровой RT-X» — самый быстрый домашний роутер Ростелекома для массового использования. За счет использования современных технологий он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Устройство работает на MIMO 4×4 в диапазонах 2,4 ГГЦ и 5 ГГЦ.

Роутер сокращает время задержки передачи пакетов игровым серверам, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Он мгновенно распознаёт пакеты игровых приложений, тем самым обеспечивая их приоритизацию.

Согласно данным компании, на сбор сетов данных, а также тестирование и отладку прошивки, у инженеров ушло около 800 часов. Дизайн корпуса и упаковки утверждался 17 раз.

Прежде всего , для геймеров

Артем Черменин, куратор создания экосистемы сервисов для геймеров компании «Ростелеком», отметил, что данная разработка — «большой шаг в развитии игровой экосистемы компании». Эксперт считает, что новый роутер работает на пересечении «радости от игрового процесса» и «отсутствия каких-либо проблем с передачей данных».

Черменин добавил, что, если несколько членов семьи будут использовать роутер одновременно, приоритет будет переходить к тому, кто играет. При этом, как отметил эксперт, качество интернета остальных пользователей не станет хуже.

Больше игр

Новый роутер — лишь часть игровой системы компании, сказал Черменин, поскольку сюда также входит тарифный план «Игровой», бонусная игровая платформа и премиальный доступ к определенным играм. Устройство уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр — среди них World of Tanks, Fortnite, League of Legends, PUBG и другие. Черменин добавил, что следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке.

Игровой роутер. ПАО «Ростелеком» Игровой роутер. ПАО «Ростелеком» Игровой роутер. ПАО «Ростелеком» Игровой роутер. ПАО «Ростелеком» Игровой роутер. ПАО «Ростелеком»

Артем Черменин,

куратор создания экосистемы сервисов для геймеров компании «Ростелеком»:

— Мы акцентируемся не только на саму игру, но и на облачный гейминг — обучение искусственного интеллекта, и приоритизация оборудования на уровне сети.

Особенно актуален

Дмитрий Трикоз, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии отметил, что разработку продукта ускорила пандемия — существенный процент компаний, а также образовательных учреждений, перешли на дистант. Поэтому спрос на качественный интернет подскочил как никогда. Новый продукт, считает эксперт, удовлетворит всех.

Дмитрий Трикоз,

дире­ктор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии:

— Наше устройство будет работать не только для геймеров, но и для домохозяйств, в целом пользователей, которые используют тяжелый контент — просмотр видео в высоком разрешении, скачивание больших баз данных. Школьники смогут удалённо обучаться без каких-либо проблем с интернетом, студенты будут мгновенно скачивать игры, мама комфортно смотреть сериалы, а папа — читать новости.

Смогут ли жители Алтайского края воспользоваться роутером

Новый игровой роутер будет работать только на оптической сети «Ростелекома». Сегодня в крае эта технология действует в 52 селах и 12 городах региона.

Перечень населенных пунктов Змеиногорск

Кулунда

Горняк

Прибрежное

Павловск

Берёзовка

Алейск

Барнаул

Белокуриха

Бийск

Заринск

Камень-на-оби

Новоалтайск

Рубцовск

Сибирский ( ЗАТО)

ЗАТО) Славгород

Яровое

Дружба

Заря

Первомайское

Благовещенка

Степное озеро

Новопокровка

Приобское

Зональное

Калманка

Косиха

Красногорское

Краснощеково

Суетка

Крутиха

Курья

Кытманово

Малиновое озеро

Михайловское

Николаевка

Новичиха

Баюновские ключи

Зудилово

Санниково

Фирсово

Петропавловское

Поспелиха

Родино

Смоленское

Советское

Шульгинка

Солонешное

Солтон

Табуны

Озерки

Озёрки

Тальменка

Тогул

Топчиха

Фунтики

Гордеевский

Тюменцево

Усть-чарышская пристань

Бочкари

Целинное

Чарышское

Шелаболиха

Шипуново

Кстати, в этом году «Ростелеком» построил оптику к 15 селам и 6 микрорайонам Барнаула, Бийска и Новоалтайска. К концу года скоростной интернет также появится в барнаульском поселке Пригородный.

Инфографика предоставлена ПАО «Ростелеком».