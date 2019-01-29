«Ростелеком» могут обязать запустить мобильную связь в малых селах Алтайского края

Почему обсуждается расширение проекта УЦН
Летом 2018 года Владимир Путин поручил установить опоры Wi-Fi в селах, где живут хотя бы 100 человек. Это случилось после обращения губернатора Владимирской области Владимира Киселева, который сказал, что проект УЦН реализуется очень успешно и было бы хорошо его расширить.
В конце декабря на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что установка в селах точек Wi-Fi-доступа проблему цифрового неравенства города и деревни не решает.
По его словам, конечных абонентов в селах нет, то есть интернет они почти не используют. Решение проблемы министр видит в том, чтобы дать возможность оказывать универсальные услуги связи другим операторам и «дотащить последнюю милю» до каждого абонента.
Что сказали в «Ростелекоме»
В пресс-службе «Ростелекома» воздержались от комментирования законопроекта, сославшись на то, что он пока не утвержден.
Сейчас в Алтайском крае опоры с Wi-Fi установлены в 118 селах. Найти информацию о том, в скольких из них нет мобильной связи, altapress.ru не удалось. По данным на середину 2018 года, в регионе в 192 селах не было доступа к интернету. Вероятно, там есть проблемы и с доступностью голосовой связи.
Тогда же бывший руководитель Алтайкомсвязи Максим Герасимюк рассказал «Политсибру», что в регионе есть села с 800−1000 жителей, где нет сотовой связи — они находятся в горной местности, операторам нерентабельно туда заходить.
Темпы реализации УЦН в Алтайском крае замедлились. «Ростелеком» предоставил данные о строительстве точек доступа по годам:
- 2015−2016 годы — 59 точек
- 2017 год — 34 точки.
- 2018 год — 25 точек.
Всего опоры с Wi-Fi должны установить 257 селах региона, то есть осталось 139. Замедление строительства точек связано с изменением объемов финансирования и подходов к реализации проекта, пояснили в пресс-службе «Ростелекома». Оператор ведет работы в полном соответствии с графиком. Из-за недофинансирования программу УЦН продлили до 2024 года, хотя планировали реализовать до 2021.
Что сказали в Министерстве цифрового развития Алтайского края
Евгений Зрюмов, министр цифрового развития Алтайского края, позитивно оценивает инициативу организовать мобильную связь в малых селах на опорах с Wi-Fi. По его словам, это предложение активно обсуждалось и получило большую поддержку на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития, которое проходило в Перми с 23 по 26 января.
По словам Зрюмова, такой шаг может стать позитивным сдвигом в реализации проекта и дать ему «второе дыхание».
Сколько надо денег и где их брать
По данным «Ведомостей», бюджет проекта на строительство опор Wi-Fi в селах со 100−250 жителями может оказаться очень значительным. Точка доступа может стоить 7−10 тыс. рублей, ее инсталляция — еще 20−30 тыс. рублей, плюс расходы на систему авторизации пользователей Wi-Fi, сказал «Ведомостям» гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.
По данным Минкосвязи РФ, в России ежегодно на реализацию УЦН выделяется 12,5 млрд рублей.