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«Ростелеком» напоминает алтайским организациям об ответственности за повреждение кабеля

«Ростелеком» в Алтайском крае с началом летнего сезона фиксирует рост случаев повреждения кабеля в охранной зоне линий связи. Компания предупреждает строительные организации и частных лиц об ответственности за несогласованные работы.

Работы.
Работы.
ПАО "Ростелеком"

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, обязательно получение разрешения органов исполнительной власти города или района на производство земляных и строительных работ. Все работы, связанные со вскрытием грунта рядом с кабельными трассами, должны быть согласованы и производиться в присутствии владельца линий связи. Раскопки в охранных зонах выполняются только с помощью лопат, без резких ударов. Применение землеройной техники и ударных механизмов в охранной зоне запрещается.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк:

«Пик повреждений традиционно приходится на лето, когда строительные и ремонтные работы — в активной фазе. Каждый раз мы призываем организации и жителей края согласовывать работы в охранной зоне кабеля. Вызов специалиста и подготовка документов для согласования работ бесплатные. В большинстве случаев порыв сети происходит неумышленно, организации и частные лица добровольно компенсируют ущерб. Но иногда, чтобы привлечь к ответственности, приходится обращаться в полицию».

В апреле и мае случаи повреждения кабеля произошли в Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби и Новоалтайске. Например, в Камне-на-Оби местная строительная организация оборвала сразу два кабеля на опорах ЛЭП. В результате, пока шли аварийно-восстановительные работы, горожане оставались без интернета. В Славгороде одна из строительных организаций во время отсыпки щебня из большегрузного транспорта повредила линии связи в районе улиц 60 лет ВЛКСМ и Космонавтов. Сейчас полиция ведет поиски виновника.

В 2020 году организации края совершили 27 повреждений кабельных линий связи «Ростелекома». После проведенной совместно с правоохранительными органами работы по установлению виновных лиц и возмещению ущерба, компания взыскала с нарушителей совокупно больше полумиллиона рублей.

Напоминаем, что сообщить о повреждениях, несанкционированных работах или получить консультацию можно круглосуточно по бесплатной горячей линии 8−800−350−0022.

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