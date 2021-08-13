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«Ростелеком» назвал алтайские села с наибольшим охватом оптикой

«Ростелеком» с начала года построил оптические линии связи в 14 селах Алтайского края и назвал населенные пункты, в которых скоростным интернетом охвачено самое большее количество домохозяйств. В топ-3 алтайских сёл попали Панкрушиха, Солонешное и Кулунда.

Прокладка линий оптической связи.
Прокладка линий оптической связи.
ПАО "Ростелеком"

В Панкрушихе компания охватила оптикой 1913 домохозяйств, в Солонешном — 1553 и в Кулунде — 1273. Свыше 500 домов могут подключиться к скоростному интернету в Баево и Степном озере. Услуги компании также доступны в Верх-Суетке, Антипино, Ельцовке, Калманке и других селах региона.

По количеству жителей, которые уже подключились к услугам по новой оптической сети, лидирует село Шумановка Немецкого национального района. На втором месте находится село Алтайское Алтайского района, на третьем — поселок Степное озеро Благовещенского района

Ирина Белкина,
директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Шумановка стала примером самого массового подключения к нашим услугам. Мы охватили волоконно-оптической сетью 386 из 478 домохозяйств (80%). Работы шли на улицах Ленина, Молодежная, Новая, Константиновская и Титова и были завершены в середине июня. Сразу после ввода сети в эксплуатацию наши специалисты по инсталляциям стали работать с повышенной нагрузкой. На конец июля к услугам «Ростелекома» подключились 243 семьи, то есть более 60% домохозяйств этого села.

Всего с начала года «Ростелеком» построил оптические линии связи в 14 селах Алтайского края. Доступ к интернету по оптической технологии PON, цифровому ТВ, домашнему видеонаблюдение и другие услугам компании появился у 11 тысяч сельских семей.

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