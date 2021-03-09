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«Ростелеком» назвал топ-10 сел Алтайского края с самым большим трафиком социального интернета

«Ростелеком» озвучил села Алтайского края, в которых по итогам 2020 года зафиксирован самый большой трафик коллективного уличного Wi-Fi, установленного по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».

Интернет в селах.
Интернет в селах.
ПАО «Ростелеком».

В 2020 году общий трафик уличного Wi-Fi в селах составил 592 терабайта. Лидером по объему скачанной информации стала Новокаменка Ельцовского района, жители которой за год скачали больше 13 Тб. Далее по убыванию трафика идут поселок Старая Суртайка и село Лебяжье Красногорского района (12,9 Тб и 12,4 Тб), поселок Черепановский Змеиногорского района (12 Тб), села Камышенка и Хорошее Табунского района (по 10 Тб каждое).

По количеству проведенных в интернете сессий лидируют поселок Черепановский (69 тысяч соединений), село Лебяжье (51 тысяча) и село Воскресенка Заринского района (50 тысяч).

Наибольшая продолжительность сессий интернета зарегистрирована в поселках Новоплотава и Новый, в которых пользователи находились в сети больше суток. Больше всего активных пользователей Wi-Fi — 147 человек — живут в поселке Черепановский.

По итогам пятилетнего исполнения программы федеральный оператор организовал бесплатный и безлимитный Wi-Fi-доступ к скоростному интернету в 236 алтайских селах с населением от 250 до 500 человек.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— В задачи Алтайского филиала компании входило строительство точек Wi-Fi в 257 селах. В 2021 году мы подключим оставшийся 21 пункт и завершим проект. Для организации услуги в регионе будет построено две тысячи километров оптических линий связи.

Справка

Чтобы зарегистрироваться в зоне Wi-Fi населенного пункта, попавшего в программу «Устранение цифрового неравенства», нужно выбрать на смартфоне эту сеть и вид авторизации — с помощью СМС, учетной записи на портале госуслуг или звонка на бесплатный номер 8−800−301−0035, а далее — следовать инструкции. Подробная информация об услуге размещена на сайте компании в разделе «Интернет».

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