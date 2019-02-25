"Ростелеком" оборудовал умным домофоном новостройку в Барнауле.

Национальный оператор связи впервые в Барнауле реализовал проект по установке умного домофона в многоквартирном доме. Жильцы новостройки по адресу: ул. Чернышевского, 186 получили возможность открывать подъездную дверь с помощью стационарного или мобильного телефона. В феврале ключи от домофона получили 80% жильцов, услуга уже установлена в 35 квартирах.

«Ростелеком» на стадии строительства дома построил волоконно-оптическую сеть и установил в подъездах коммутационное оборудование. Благодаря технологии PON («оптика в квартиру») жители 16-этажного дома могут пользоваться интернетом до 100 Мбит/с, «Интерактивным ТВ» и SIP-телефонией. Традиционный пакет услуг компания дополнила умным домофоном.

Комплексное технологическое решение «Умный домофон» — это современная система контроля доступа в подъезды. В отличие от обычных устройств, сигнал с домофонной панели «Ростелекома» на подъездной двери поступает на домашний телефон. Кроме того, в домофон встроена кнопка вызова экстренных служб и цифровая камера.

Для подключения услуги оператор заводит в квартиру оптический кабель, устанавливает терминал и подключает домашний телефон с тональным набором, который одновременно выполняет роль домофонной трубки. По желанию клиента компания готова одновременно с домофоном подключить скоростной интернет и домашнее телевидение.

C апреля 2019 года умным домофоном можно будет управлять со смартфона или планшета. Для этого необходимо скачать мобильное приложение и настроить услугу в личном кабинете. При получении вызова на смартфон владелец услуги будет видеть гостя. Камера высокого разрешения на домофонной панели с инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте передает изображение посетителя и обстановку вокруг.

По просьбе управляющей компании «Ростелеком» также организовал управление тремя шлагбаумами на въезде во двор дома и на подземную парковку.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: