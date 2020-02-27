«Ростелеком» организовал скоростной интернет в частном секторе Славгорода и Ярового Алтайского края

Федеральный провайдер завершил масштабный проект по организации доступа к скоростному интернету для жителей частного сектора Славгорода и города-курорта Яровое Алтайского края. Компания построила в двух городах 220 км оптических линий связи и охватила телекоммуникационными услугами девять тысяч домохозяйств.

Жители частных домовладений в двух алтайских городах получили возможность доступа в интернет на скорости до 200 Мбит/с, цифровое телевидение Wink с максимальным пакетом телеканалов, видеотекой и управлением просмотром, а также оборудование для установки элементов услуги «Умный дом». «Ростелеком» предлагает горожанам оптический модем с умным контроллером для установки в доме датчиков дыма, протечек воды, движения, открытия и закрытия дверей. Оборудование поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить от повреждения или полной потери личное имущество. Для повышения безопасности жителей компания готова установить домашние камеры для внутреннего и внешнего наблюдения, которые управляются со смартфона.

Строительство линий связи началось в сентябре прошлого года. В декабре 2019 года Ростелеком охватил оптической сетью в Яровом весь частный сектор за исключением пригородного поселка Михайловский. Емкость оборудования позволяет подключить к сети интернет полторы тысячи домовладений яровчан. В начале февраля 2020 года работы завершились в Славгороде и селе Славгородское, где оценить высокую скорость и цифровые сервисы теперь могут более семи тысяч семей. С момента запуска в эксплуатацию новой сети к услугам компании подключились больше тысячи горожан.

Иван Скворцов,

руководитель славгородского подразделения Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Это первые города в Алтайском крае, в которых реализован проект по строительству современной отказоустойчивой сети и предоставлению интернета по оптической технологии жителям частного сектора. Сейчас мы ведем активное подключение, и готовы подключить услуги в течение нескольких дней. Абонентов мы обеспечиваем круглосуточной техподдержкой с выездом специалиста в любое удобное время.

Получить консультацию и оставить заявку на подключение можно по телефонам в Славгороде: (38568) 5 33 33, в Яровом: (38568) 22 455.