«Ростелеком» организовал скоростной интернет в селе Тогул

В январе к услугам компании на базе построенной оптической сети и технологии PON («оптика в дом») подключились более сорока тогульских семей. Федеральный провайдер предложил селянам цифровое телевидение Wink и услугу «Умный дом» с видеонаблюдением и умными датчиками.

К строительству волоконно-оптических линий связи «Ростелеком» приступил в сентябре прошлого года. В декабре компания завершила монтаж и настройку оборудования. Первых абонентов федеральный провайдер подключил к услугам в январе текущего года. Новая оптическая сеть охватила пять улиц: П. Круглова, Садовая, Советская, Пролетарская и Базарная.

Жители Тогула получили доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и онлайн-кинотеатр Wink с функцией управления просмотром. Теперь тогульцы могут установить услугу «Умный дом. Видеонаблюдение» с внешними и внутренними цифровыми камерами и сервисами (датчики дыма, протечки, открытия и движения, умные розетки и лампочки)*.

Юлия Меньшикова,

руководитель направления отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

Для повышения комфорта и качества жизни «Ростелеком» предлагает жителям Тогула возможность установить сервисы на выбор. Если абонент приобретает оптический модем с контроллером для подключения «Умного дома», то получает в подарок датчик дыма или протечки. Кроме того, мы даем рассрочку на ежемесячный платеж за услугу на три месяца или два года в зависимости от условий приобретения модема.

Оператор после подключения услуги обеспечивает круглосуточную техподдержку, консультации по бесплатной горячей линии и выезд специалиста для оперативного решения вопросов.

Cтроительство оптических сетей в селе Тогул стало одним из инвестиционных проектов компании. Всего в прошлом году «Ростелеком» реализовал 75 микрокейсов по развитию сети и предоставлению доступа в интернет в малых и отдаленных селах Алтайского края.

*Оставить заявку на подключение услуг в селе Тогул Алтайского края можно по многоканальному бесплатному телефону: 8−800−1000−800 или на сайте компании rt.ru.