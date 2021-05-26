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«Ростелеком» организовал скоростной канал связи на Кубке мира по гребле в Барнауле

«Ростелеком» предоставил сетевую инфраструктуру, Wi-Fi и видеонаблюдение для проведения на Гребном канале в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Оля Корнилова.
Оля Корнилова.
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Компания построила волоконно-оптические сети на Гребном канале еще в 2018 году для первых международных соревнований «Кубок чемпионов». Тогда оператор проложил два километра магистральных линий связи и еще два — внутри административного помещения и из него до судейской вышки. Заказчиком проекта выступила Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Подготовку к этому Кубку мира компания начала полгода назад. Пропускную способность основного канала связи оператор довел до 10 Гбит/с. Для повышения надежности сети специалисты «Ростелекома» построили резервный канал связи из Новоалтайска. На острове Гребного канала, где находилась администрация, судейская вышка и базировались спортсмены, компания спроектировала беспроводной интернет, значительно расширив территорию действия сигнала. В зоне отдыха и питания спортсменов и по всему периметру острова «Ростелеком» установил 22 точки Wi-Fi и еще 15 точек — внутри административного здания, в том числе для работы аккредитованных СМИ.

На противоположном берегу Гребного канала, где размещались трибуны и торговые ряды, работали камеры видеонаблюдения оператора. В дни проведения соревнований компания по дороге к трибунам открыла лаунж-зону, в которой болельщики могли отдохнуть, зарядить смартфоны, познакомиться с видеосервисом Wink и сфотографироваться на память о соревновании с веслом и в символическом каноэ.

Ведущий специалист отдела обеспечения участия в физкультурных и спортивных мероприятиях Министерства спорта Алтайского края Петр Кайдаш:

— Судейская вышка, аккредитационный центр, волонтерский штаб — это лишь малая часть того, где качественный и безопасный интернет был жизненно необходим. «Ростелеком» в короткий срок произвел монтаж оборудования. Мобильные бригады ежедневно дежурили на объектах, решали нестандартные и сложные задачи в любое время суток. В этом уникальном для Алтайского края событии сотрудники компании показали высокий уровень профессионализма и выполнили задачу на сто процентов.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк:

— Проведение работ по подготовке технической инфраструктуры для Кубка мира по гребле стало для нас сверхважным делом. У нас уже есть опыт работы на спортивных состязаниях мирового уровня. «Ростелеком» выступал генеральным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, ряда российских чемпионатов по фигурному катанию. В этот раз наши специалисты также хорошо потрудились для того, чтобы спортсмены со всех уголков мира были на связи, чувствовали себя комфортно, а сами соревнования прошли на достойном для Алтайского края уровне.

Справка

За четыре соревновательных дня были разыграны шесть олимпийских лицензий в лодках-одиночках на Игры в Токио и медали этапа Кубка мира в 28 видах программы. В состязаниях участвовали 300 спортсменов из 57 стран мира. Соревнования посетили порядка 20 тысяч человек. Трансляцию в прямом эфире смотрели 17 тысяч зрителей из 120 стран.

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