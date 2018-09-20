«Ростелеком» организовал в Сибири больше трех с половиной тысяч комплексов видеонаблюдения

Три сибирских региона — Новосибирская область, Красноярский край и Алтайский край — стали лидерами в России по количеству избирательных участков для голосования, оснащенных системами видеонаблюдения — 910, 829 и 815 соответственно. Новосибирскую область опередил лишь Московский регион, где камеры в режиме онлайн работали на 2243 территориальных и участковых избирательных комиссиях.
Также «Ростелеком» в рамках госконтракта обеспечивал онлайн-трансляцию в центр обработки данных и на портал nashvybor2018.ru в Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, Республиках Хакасия и Бурятия. Видеокамеры на 376 участках в трех регионах работали в записи: в Омской области — 200, в Томской области — 92 и Красноярском крае — 84.
Всего «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в режимах онлайн/офлайн в 39 регионах на 11 381 УИК Российской Федерации.