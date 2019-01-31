«Ростелеком» организует интернет в селах Макарово и Чайкино Шелаболинского района

«Ростелеком» в рамках собственных инвестиционных проектов завершает работы по организации доступа в интернет для жителей малых сел Макарово и Чайкино в Шелаболихинском районе Алтайского края. С февраля компания приступит к подключению первых абонентов.

Строительные работы начались летом 2019 года. Для организации услуги в Макарово «Ростелеком» совместно с подрядной организацией построил 17 км волоконно-оптических линий связи от АТС, расположенной в соседнем селе Ивановка. В селе Чайкино по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» провайдер проложил 8 км оптической трассы от Крутишки и организовал в населенном пункте бесплатный уличный Wi-Fi. Работы по нацпроекту позволили компании продолжить развитие связи в населенном пункте и провести воздушным путем линии связи для охвата частных подворий.

Монтаж и установка оборудования в селах началась накануне нового года. В январе «Ростелеком» проводит настройку и тестирование систем передачи данных и каналов связи. Сейчас в Чайкино и Макарово компания предоставляет стационарную телефонную связь. С февраля действующим абонентам «Ростелекома» и всем желающим будут доступны интернет, 180 каналов интерактивного телевидения с функцией управления просмотром и услуга «Умный дом. Видеонаблюдение» с внешними и внутренними цифровыми камерами. Провайдер обеспечит круглосуточную техподдержку и консультации по бесплатной горячей линии.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «В 2019 году „Ростелеком“ за счет собственных инвестиций расширил транспортную сеть и организовал интернет и другие услуги связи в 75 населенных пунктах Алтайского края. Работа велась в основном в небольших селах, удаленных на 50 и более километров от районных центров, и в пригородных поселках. В первом квартале 2020 года мы организуем строительство линий связи для доступа в интернет еще в 13 населенных пунктах. Интернет будет доступен в Усть-Волчихе, Малиновке, Борихе, Ветелки, Разумовке, Суетке, Кочки и других».

Заявку на подключение услуг можно оставить по телефонам: (38558) 2- 24−54, 2−23−44.

*По данным Росстата на 1 января 2019 года в селе Макарово проживает 409 человек, по результатам Всероссийской переписи населения в 2002 году в селе Чайкино — 243 жителя.