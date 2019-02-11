«Ростелеком» открыл в барнаульском ТРЦ «Пионер» универсальный центр продаж и обслуживания

«Ростелеком — Розничные системы», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Барнауле мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Офис расположен на первом этаже торгово-развлекательного центра «Пионер» по адресу: пр. Ленина, 102. Салон оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса, работает без выходных до 10 часов вечера.

В новом офисе оператор предлагает услуги «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон», мобильную связь, новые коробочные продукты — «Умный дом» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Каждый специалист универсален и обслуживает клиента по всему комплексу услуг компании. Горожане могут заключить договор на предоставление услуг связи, подключить «Личный кабинет», получить консультацию по расчетам, действующим тарифам, акциям, заказать детализацию счета и оплатить услуги.

«Ростелекома» открыл мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Источник: ПАО «Ростелеком»

В демонстрационной зоне созданы условия для самостоятельного освоения услуги «Интерактивное ТВ»: можно оценить интерфейс и набор каналов, посмотреть, как работают интерактивные сервисы «Отложенный просмотр», «Видеопрокат», «Караоке» и другие. В тестовом режиме специалисты познакомят с услугой «Умный дом. Видеонаблюдение»: покажут, как выглядит цифровая камера, конфигурации и управление услугой с мобильного приложения на смартфоне.

«Ростелекома» открыл мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Источник: ПАО «Ростелеком» «Ростелекома» открыл мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Источник: ПАО «Ростелеком»

В салоне установлено три торговых витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. Оператор продает GSM- телефоны в кредит без переплаты и за наличный расчет, сим-карты мобильной связи «Ростелекома» и «Теле2». Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом, в день установки услуги. В офисе можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить лотерейные и авиабилеты.

«Ростелекома» открыл мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Источник: ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»: