«Ростелеком» переводит абонентов Новоалтайска в цифровую реальность

Национальный оператор связи в рамках замены устаревшего коммутационного оборудования переключает абонентов четырех аналоговых АТС Новоалтайска на цифровые станции. Более 300 горожан после замены телефонных номеров получат высокое качество связи. Работы начались в середине мая и завершатся в июне.

Улучшение качества услуги с возможностью подключать дополнительные сервисы появятся у горожан в 7,8, 10 микрорайонах и в микрорайоне «Северный», а также на улицах Прудская, Анатолия и Космонавтов. Здесь «Ростелеком» выводит из эксплуатации аналоговые станции марки «АТСЭ-96M», больше известные как «Сибирячки». Телефонные номера изменятся у абонентов АТС-54, 551, 531 и 591. После ликвидации станций оператор переведет клиентов на свободную емкость действующих АТС, которые работают на цифровом коммутационном оборудовании SI-2000 ведущего европейского поставщика — компании Iskratel.

Цифровая АТС. Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Валерий Марилов,

начальник ЛТЦ Новоалтайска Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Уведомления о замене номеров наши абоненты получили за два месяца до начала процедуры. Переключения по каждой станции мы проведем в течение одного рабочего дня согласно графика*. Надеюсь, наши клиенты проявят терпение и оценят впоследствии преимущества «цифры».

Кроме цифровой голосовой связи клиенты «Ростелекома» смогут подключить на домашний телефон дополнительные виды обслуживания: тональный набор номера, конференцсвязь, будильник, уведомление о входящем вызове, «черный» список и другие.

Сегодня в Новоалтайске «Ростелеком» обслуживает 12 тысяч владельцев домашних телефонов и более двух тысяч организаций. В городе действуют 16 АТС. Уровень цифровизации станционного оборудования составляет 75%. «Ростелекому» осталось заменить четыре аналоговых станции.

* График переключения абонентов: АТС-54 — 30.05.2019, АТС-591 — 10.06.2019, АТС-531 — 17.06.2019, АТС-551 — 24.06.2019