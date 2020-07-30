Федеральный оператор помог изготовить рабочие тетради по курсу «Выбор профессии» для учащихся Центра стратегического планирования и карьеры «Бутакова и партнеры» в Барнауле. Компания представила в тетрадях образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей"*, на котором можно узнать о профессиях 21 века, а еще что такое цифровая экономика, виртуальная реальность и большие данные.

Наталья Бутакова,

директор центра:

Мы с большой благодарностью приняли такие качественные, объемные тетради. Яркий, красивый материал позволяет лучше усваивать информацию и легко считывать нужные эмоции в заданиях. Надеемся, что после пандемии наши ученики смогут попасть на экскурсию в офис «Ростелекома» и посмотреть изнутри, как работает предприятие отрасли телекоммуникаций.

Рабочую тетрадь «Выбор курса» открывает цитата Илона Маска о поиске любимого дела, а также правила жизни и работы от известных российских и мировых компаний. «Уже сегодня больше половины профессий требуют цифровых навыков. Смело пробуй все новое, бросай вызов сложным решениям, используй на все сто возможности цифрового мира», — призывает в тетради «Ростелеком». В рабочей тетради содержатся упражнения и игры на знание профессий, креативность, эмоциональный интеллект и критическое мышление, а также полезные ссылки и многое другое для помощи в выборе профессии.

«Ростелеком» подарил рабочие тетради барнаульскому центру профориентации. ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Мы заинтересованы в том, чтобы в нашу компанию шел постоянный приток молодых ИТ-специалистов, инженеров и менеджеров. Поэтому поддерживаем образовательные центры, которые помогают школьникам в выборе будущей профессии.

Это не первый опыт сотрудничества оператора с учебными учреждениями. В начале года «Ростелеком» предложил учащимся бизнес-школы для подростков «Поколение Z» рабочие тетради с мотивациями от успешных людей и бизнес-компаний, разработал дизайн и напечатал тираж «Дневника успеваемости» для языкового центра «ИМКА Прайм». Весной этого года компания впервые совместно с центром «Бутакова и партнеры» изготовила рабочие тетради для слушателей курсов, а в конце июля напечатала для них еще одну партию.

«Ростелеком» подарил рабочие тетради барнаульскому центру профориентации. ПАО «Ростелеком»

*Образовательный онлайн-сервис рассчитан на школьников 1−11 классов, для которых оператор собрал видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний*. Контент включает два направления — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.