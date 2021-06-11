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«Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами

«Ростелеком» запускает услугу «Аналитика речи» — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача новой услуги — помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

«Ростелеком» запускает услугу «Аналитика речи».
«Ростелеком» запускает услугу «Аналитика речи».
ПАО «Ростелеком»

«Аналитика речи» — удобный инструмент для виртуальной АТС «Ростелекома», с помощью которой можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчетов о работе, например, сотрудников колл-центра.

Простой и понятный интерфейс услуги включает возможности использования предустановленных отчетов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

До 13 августа услугу «Аналитика данных» можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности по ссылке: https://moscow.rt.ru. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС «Ростелекома».

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