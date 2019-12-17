«Ростелеком» построил 800 км оптики и подключил к интернету 82 объекта РТРС в двух Алтаях

Компания завершила первый этап строительства волоконно-оптических линий связи для объектов цифрового наземного вещания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Ростелеком» организовал доступ к скоростному интернету для 82 подразделений РТРС в Алтайской крае и в Республике Алтай.

Построенная транспортная сеть будет использоваться для подключения социально-значимых объектов с помощью установки базовых станций и организации мобильного и беспроводного интернета, а также для пропуска телевизионного и технологического трафика организации. Работы ведутся в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Заказчиком проекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сергей Мольков,

директор филиала РТРС «Алтайский КРТПЦ :

Наша инфраструктура послужит надежным фундаментом для реализации проектов цифровой экономики. Уже сегодня за счет 52 передающих станций в Алтайском крае доступ к сетям связи получат социально-значимые структуры и организации. Такое технологическое решение положительно скажется на развитии региона и качестве жизни населения. В первую очередь речь идет о школах, больницах, отделениях полиции и пожарных службах. Волоконно-оптический кабель позволит решить и главную задачу РТРС: обеспечить жителей качественным и бесперебойным многоканальным телевидением.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть ( РТРС). Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Наряду с 52 объектами РТРС в Алтайском крае «Ростелеком» охватил оптической сетью 30 подразделений в Республике Алтай и выполнил весь объем работ, запланированный в текущем году. В крае работы велись в 21 районе и городах Бийск, Белокуриха, Славгород, Рубцовск и Алейск. В республике строительство шло в пяти сельских муниципальных округах. Для выполнения задачи компания построила свыше 800 км оптических линий связи.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

В этом году мы подключили в Республике Алтай 70 социально-значимых объектов: 30 школ, 33 ФАПа, пять пожарных постов и две сельские администрации. В Алтайском крае «Ростелеком» также активно участвует в реализации этого федерального проекта. Сетевая инфраструктура, построенная для РТРС, поможет существенно ускорить работы по организации доступа в интернет социальным учреждениям.

«Ростелеком» завершит проект по подключению объектов РТРС в 2021 году. За три года компания переключит на оптику 347 филиалов российской компании. Для решения задачи оператор построит 4,5 тысяч км волоконно-оптических линий связи.

Справка

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — естественная монополия в отрасли связи Российской Федерации. Предприятие обеспечивает цифровую эфирную трансляцию 20 обязательных общедоступных теле — и радиоканалов во всех 85 регионах страны и оказывает услуги федеральным и региональным телерадиоканалам по распространению сигнала их телерадиопрограмм. В 2009—2018 годах РТРС создал сеть цифрового эфирного телерадиовещания из 5040 объектов связи, крупнейшую в мире. Структура организации включает 78 филиалов: региональных, республиканских, краевых и областных радиотелевизионных передающих центров (РТПЦ).