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«Ростелеком» предлагает алтайскому бизнесу защиту на удаленке

«Ростелеком» предлагает алтайским предпринимателям защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам. Оператор поможет компаниям быстро и безопасно организовать дистанционные рабочие места, оформленные по требованиям информационной безопасности.

Кибербезопасность.
Кибербезопасность.
ПАО "Ростелеком"

Организации получат доступ к скоростному интернету и смогут настроить работу виртуальных частных сетей (VPN). Для предотвращения утечек информации «Ростелеком» предлагает установить сервис DLP, который поможет контролировать рабочее время сотрудников, включая их активность, используемые приложения и коммуникации друг с другом.

Николай Зенин,
вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

— Комплекс проверенных и эффективных решений «Ростелекома» позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы. Это касается не только ситуаций, связанных с коронавирусом, но и других рабочих процессов, которые выстраиваются дистанционно. Благодаря защищенному удаленному доступу компании могут нанимать сотрудников в любом городе страны, не привязываясь к конкретному региону и не беспокоясь за сохранность конфиденциальной информации.

Дополнить сервис удаленной работы можно другими продуктами, помогающими настроить бизнес-процессы. «Ростелеком», в частности, предлагает для подключения сервис «Виртуальная АТС» и услуги «Web-видеоконференция» и «Аудиоконференция» для проведения онлайн-совещаний. Цифровой оператор готов предоставить в аренду технику для организации автоматизированного рабочего места — ноутбук, мониторы, веб-камеры.

Тарифы на базовые пакеты услуг рассчитываются на одного сотрудника в зависимости от скорости интернета и использования сертифицированных средств шифрования. Тарифы на дополнительные сервисы зависят от количества абонентов для виртуальной телефонии или числа подключений и дополнительных опций для web-видеоконференций. При этом предлагаемые схемы позволяют настроить платежи индивидуально: например, компания может полностью оплачивать счета для сотрудника или делить с ним расходы пропорционально.

Оставить заявку на подключение услуг и узнать подробности можно по телефону 8−800−200−30−00.

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