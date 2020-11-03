«Ростелеком» предлагает алтайскому бизнесу защиту на удаленке

Организации получат доступ к скоростному интернету и смогут настроить работу виртуальных частных сетей (VPN). Для предотвращения утечек информации «Ростелеком» предлагает установить сервис DLP, который поможет контролировать рабочее время сотрудников, включая их активность, используемые приложения и коммуникации друг с другом.

Николай Зенин,

вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

— Комплекс проверенных и эффективных решений «Ростелекома» позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы. Это касается не только ситуаций, связанных с коронавирусом, но и других рабочих процессов, которые выстраиваются дистанционно. Благодаря защищенному удаленному доступу компании могут нанимать сотрудников в любом городе страны, не привязываясь к конкретному региону и не беспокоясь за сохранность конфиденциальной информации.

Дополнить сервис удаленной работы можно другими продуктами, помогающими настроить бизнес-процессы. «Ростелеком», в частности, предлагает для подключения сервис «Виртуальная АТС» и услуги «Web-видеоконференция» и «Аудиоконференция» для проведения онлайн-совещаний. Цифровой оператор готов предоставить в аренду технику для организации автоматизированного рабочего места — ноутбук, мониторы, веб-камеры.

Тарифы на базовые пакеты услуг рассчитываются на одного сотрудника в зависимости от скорости интернета и использования сертифицированных средств шифрования. Тарифы на дополнительные сервисы зависят от количества абонентов для виртуальной телефонии или числа подключений и дополнительных опций для web-видеоконференций. При этом предлагаемые схемы позволяют настроить платежи индивидуально: например, компания может полностью оплачивать счета для сотрудника или делить с ним расходы пропорционально.