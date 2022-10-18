«Ростелеком» предоставил быстрый интернет еще в 21 алтайское село

В августе и сентябре «Ростелеком» построил оптические линии связи и организовал скоростной интернет еще в 21 селе Алтайского края. С начала 2022 года федеральный оператор проложил оптику в 65 сельских населенных пунктах региона и охватил цифровыми услугами 22 тысячи домохозяйств.

— Мы продолжаем вести модернизацию технической инфраструктуры в регионе. За несколько лет исполнения федеральных проектов «Ростелеком» построил в крае цифровую сеть с охватом городов, районных центров, крупных поселений и сотен малых и отдаленных сел. Это позволило вести активную замену медных линий связи на оптические непосредственно в населенных пунктах. Напомню, что мы предоставляем на оптике интернет по технологии PON, основные преимущества которой — высокая скорость соединения, безлимитный трафик и подключение абоненту по одной линии несколько цифровых услуг, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Больше всего домохозяйств, охваченных оптической сетью, оказалось в Безрукавке Рубцовского района ­— 681. В Гальбштадте цифровые услуги теперь могут подключить 659 семей, в селе Урожайном Советского района — 514, в Орлово и Половинкино — свыше 400 домов. Скоростной интернет появился в селах Хлеборобное Быстроистокского района, Арбузовка Павловского района, Бураново Калманского района, Краснодарское Усть-Пристанского района и других.

У жителей этих сел вместе с интернетом будет техническая возможность подключить цифровое ТВ «Ростелекома» — видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink. В контенте услуги содержится около 200 телеканалов и более 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов. Видео можно ставить на паузу, сервис сохраняет в архиве видеозаписи за три предыдущих дня. В Wink также представлены аудиокниги, караоке и облачные игры. Кроме того, сельчане могут приобрести в компании внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения, которые помогут дистанционно, с помощью мобильного приложения на смартфоне, присмотреть за детьми, пожилыми людьми и домашним хозяйством.

До конца года «Ростелеком» построит оптические линии связи в поселках Октябрьский Кытмановского района, Королевский Тюменцевского района, селе Титовка Егорьевского района и других населенных пунктах Алтайского края.