«Ростелеком» предоставил интернет в 33 тысячи домохозяйств Алтайского края.

«Ростелеком» в 2020 году расширил волоконно-оптическую сеть в шести городах и пятнадцати селах Алтайского края. Возможность подключить скоростной интернет получили 33 тысяч алтайских семей. Для реализации проекта компания дополнительно построила 600 км магистральных и распределительных линий связи.

Наибольший объем работ «Ростелеком» провел в сельской местности. Федеральный оператор предоставил скоростной интернет в 21 населенных пункт. Среди них — Подсосново, Суетка, Усть-Пристань, Табуны, Калманка, Кытманово, Новичиха, Петропавловское и другие села. Доступ к цифровым услугам вместе с интернетом получили 12600 сельских семей. Самый большой охват жителей в Тюменцево — 2 008 домохозяйств, в Крутихе — 1 565 и Шелаболихе — 1 484 дома.

ПАО «Ростелеком»

Компания вела активное строительство в городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск. Только в коттеджных поселках и частном секторе возможность подключить скоростной интернет и другие услуги получили 15 тысяч семей. Так, оптика построена в микрорайонах Бажово, Северный, Рассвет, Чесноковка и Раздолье, а также на улице Магистральной и в Белоярском районе Новоалтайска. В Бийске скоростной интернет появился в районе улиц Кожзаводской и Раздольной, а также в поселках Первомайское и Фоминское.

Федеральный оператор на стадии возведения многоэтажного жилья в Барнауле, Бийске и Новоалтайске построил сеть и смонтировал оборудование для предоставления услуг более двум тысячам собственников и арендаторов. Еще для четырех с лишним тысяч новоселов Барнаула и Новоалтайска компания завела PON-розетку прямо в квартиры еще до проведения отделочных работ.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»: