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«Ростелеком» представил Wink на алтайском молодежном форуме АТР

«Ростелеком» принял участие в ХIII молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития» (АТР), который проходил с 31 мая по 5 июня на озере Ая Алтайского края.

«Ростелеком» представил Wink на алтайском молодежном форуме АТР.
«Ростелеком» представил Wink на алтайском молодежном форуме АТР.
ПАО "Ростелеком"

Ежегодный форум АТР состоялся при поддержке Правительства Алтайского края, молодежных и предпринимательских сообществ. Мероприятие проходило в двух форматах — онлайне и офлайне — и собрало две тысячи участников из 79 регионов страны.

«Ростелеком» развернул на территории проведения форума две лаунж-зоны, на которых представил цифровой видеосервис с онлайн-кинотеатром Wink. Гости и участники отдыхали на мягких пуфах, заряжали смартфоны и узнавали по QR-коду о преимуществах и возможностях подключения Wink.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Мы охотно участвуем и поддерживаем мероприятия, на которых собираются молодежные лидеры, готовые выигрывать, побеждать и завоевывать новые высоты. Наши услуги для тех, кто идет в ногу со временем и активно пользуется IT-технологиями».

Видеосервис Wink имеет эксклюзивное право на показ ряда международных футбольных матчей, бойцовых турниров, концертных программ и премьерных полнометражных фильмов, которые иногда выходят раньше, чем в кинотеатрах. С мая этого года в Wink появилась новая услуга — «Обмен фильма», которая позволяет посмотреть фильм до 20 минут и бесплатно заменить его на другой в случае, если выбранная картина не понравилась. Фильм можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки. С 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.

Получить консультацию по услуге или оставить заявку на подключение можно по номеру 8−800−1000−800.

Справка

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус, всего — 60 000 позиций. В сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере на видеопортале wink.rt.ru.

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