«Ростелеком» представил Wink на алтайском молодежном форуме АТР.

«Ростелеком» принял участие в ХIII молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития» (АТР), который проходил с 31 мая по 5 июня на озере Ая Алтайского края.

Ежегодный форум АТР состоялся при поддержке Правительства Алтайского края, молодежных и предпринимательских сообществ. Мероприятие проходило в двух форматах — онлайне и офлайне — и собрало две тысячи участников из 79 регионов страны.

«Ростелеком» развернул на территории проведения форума две лаунж-зоны, на которых представил цифровой видеосервис с онлайн-кинотеатром Wink. Гости и участники отдыхали на мягких пуфах, заряжали смартфоны и узнавали по QR-коду о преимуществах и возможностях подключения Wink.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Мы охотно участвуем и поддерживаем мероприятия, на которых собираются молодежные лидеры, готовые выигрывать, побеждать и завоевывать новые высоты. Наши услуги для тех, кто идет в ногу со временем и активно пользуется IT-технологиями».

Видеосервис Wink имеет эксклюзивное право на показ ряда международных футбольных матчей, бойцовых турниров, концертных программ и премьерных полнометражных фильмов, которые иногда выходят раньше, чем в кинотеатрах. С мая этого года в Wink появилась новая услуга — «Обмен фильма», которая позволяет посмотреть фильм до 20 минут и бесплатно заменить его на другой в случае, если выбранная картина не понравилась. Фильм можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки. С 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.

Получить консультацию по услуге или оставить заявку на подключение можно по номеру 8−800−1000−800.

Справка

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус, всего — 60 000 позиций. В сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере на видеопортале wink.rt.ru.