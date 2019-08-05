«Ростелеком» продает комплекс недвижимости в центре Барнаула

Компания «Ростелеком» продает комплекс недвижимости площадью 5 271,2 кв.м., расположенный на собственном земельном участке площадью 3656 кв. м, по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74. Начальная цена 121 млн. 995 тыс. рублей.

18 июля 2019 года «Ростелеком» объявил тендер на продажу комплекса объектов недвижимости общей площадью 5 271,2 кв. м., расположенных в центре Барнаула. Комплекс находится в деловом центре города. В шаговой доступности — поликлиника, многочисленные кафе, рестораны, магазины.

Основное здание имеет два главных входа — со стороны улиц Интернациональной и Пролетарской. Во второй части здания, пятиэтажной, есть возможность перепланировки помещений. Например, удаления внутренних перегородок для получения большого пространства. В этой части здания есть лифт, в мансардном этаже расположен конференц-зал на 150 посадочных мест. Здание имеет все необходимые коммуникации: центральное отопление, водопровод, канализацию, электричество (разрешенная электрическая мощность — 342 кВт). В подвале оборудовано убежище ГО. На территории размещен склад, отдельно стоящее кирпичное здание 80 кв.м. и охраняемая парковка на 10 автомобилей.

Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова Ул. Интернациональная , 74 Анна Зайкова

По условиям тендера начальная цена лота — 121 млн 995 тыс. рублей. Шаг аукциона установлен в размере 1 219 950 рублей, размер задатка — 6 099 750 рублей. С подробными условиями торговой процедуры аукциона можно ознакомиться на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» (процедура № 16 635).

Подробная информация по объекту недвижимости: +7 (3852) 663 662, Ячин Сергей Сергеевич.

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