«Ростелеком» продает комплекс недвижимости в центре Барнаула

18 июля 2019 года «Ростелеком» объявил тендер на продажу комплекса объектов недвижимости общей площадью 5 271,2 кв. м., расположенных в центре Барнаула. Комплекс находится в деловом центре города. В шаговой доступности — поликлиника, многочисленные кафе, рестораны, магазины.
Основное здание имеет два главных входа — со стороны улиц Интернациональной и Пролетарской. Во второй части здания, пятиэтажной, есть возможность перепланировки помещений. Например, удаления внутренних перегородок для получения большого пространства. В этой части здания есть лифт, в мансардном этаже расположен конференц-зал на 150 посадочных мест. Здание имеет все необходимые коммуникации: центральное отопление, водопровод, канализацию, электричество (разрешенная электрическая мощность — 342 кВт). В подвале оборудовано убежище ГО. На территории размещен склад, отдельно стоящее кирпичное здание 80 кв.м. и охраняемая парковка на 10 автомобилей.
По условиям тендера начальная цена лота — 121 млн 995 тыс. рублей. Шаг аукциона установлен в размере 1 219 950 рублей, размер задатка — 6 099 750 рублей. С подробными условиями торговой процедуры аукциона можно ознакомиться на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» (процедура № 16 635).
Подробная информация по объекту недвижимости: +7 (3852) 663 662, Ячин Сергей Сергеевич.
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