«Ростелеком» провел скоростной интернет в Новичихе Алтайского края

До этого в Новичихе действовал интернет «Ростелекома» по медным линиям связи, компания обслуживала 700 абонентов. «С начала октября мы предоставили интернет по оптике 147 абонентам, на очереди — еще более 50 заявок. Вместе с интернетом новичихинцы подключают цифровое ТВ. Многие также интересуются домашними видеокамерами, которые позволяют контролировать ситуацию внутри дома и на прилегающей территории с помощью смартфона. За две недели у нас приобрели камеры 25 жителей села», — пояснил ведущий инженер Новичихинского ЛТЦ Алтайского филиала «Ростелекома» Виталий Шапоренко.

Федеральный оператор приступил к строительству линий связи в середине августа и завершил проект в сентябре. За месяц работ компания провела 12 км новых линий связи. Оптическая сеть охватила 500 домов на 16 улицах, среди которых —Хлеборобная, Целинная, Пионерская, Пушкина, Островского, Чехова, Мичурина и другие.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Одновременно с Новичихой мы подключили к услугам по оптике поселок Фоминское Бийска, Белоярский район Новоалтайска и в поселке Гоньба в Барнауле. До этих населенных пунктов «Ростелеком» построил 72,5 км линий связи. Мы также завели оптику до станций близлежащих c Новичихой сёл Долгово и Токарево. Это значит, что скоро увеличим в этих селах скорость интернета и сможем подключить жителям интерактивное телевидение.

Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте altai.rt.ru или по бесплатному номеру 8800−1000−800. В Новичихе — по номерам 8−909−501−9992, 8−961−978−2284.

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