«Ростелеком» спланирует цифровую среду в алтайских школах

«Ростелеком» в июле приступил к исполнению госконтракта на проведение проектно-изыскательских работ для установки услуг Wi-Fi и видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях. Заказчиком выступило Министерство цифрового развития Алтайского края. Регион вошел в число 15 субъектов России, в которых будет реализован пилотный проект по созданию в школах цифровой образовательной среды.

В задачи компании входит обследование школьных помещений и радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi в школьных помещениях. Также оператор спроектирует схему размещения камер внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах в здания. Результатом работ станет подготовка паспортов школьных помещений, в которых будут обозначены места установки оборудования, необходимое количество точек доступа Wi-Fi и IP‑камер, трассы прокладки сетевого кабеля и другие значения. Срок исполнения работ — конец октября 2021 года.

«Ростелекому» предстоит подготовить паспорта 667 алтайским школам. С этой целью технические специалисты проведут обследование и спроектируют услуги в 1 194 зданиях.

Светлана Седова,

заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» :

Нам предстоит сделать серьезный объем работ фактически за четыре месяца. Паспорта первых 211 школ нужно сдать заказчику уже 26 июля. Для исполнения задачи качественно и в срок у нас есть технический и кадровый потенциал, который мы сейчас как раз мобилизуем и задаем нужный темп работ.

«Ростелеком» после проведения проектно-изыскательских работ и сдачи паспортов зданий заказчику планирует стать исполнителем второго этапа проекта*. Он будет заключаться в монтаже и настройке оборудования для запуска в школах беспроводного интернета и систем видеонаблюдения.