Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -9°C
Потребитель
53

«Ростелеком» спроектирует для Барнаула транспортную цифровую платформу

«Ростелеком» реализует контракт на проектирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Алтайского края, которая предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской агломерации, в которую входят города Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Заказчиком проекта выступило Министерство транспорта Алтайского края в лице управления автомобильных дорог Алтайского края (КГКУ «Алтайавтодор»).

Зима. Гололед на дороге.
Зима. Гололед на дороге.
altapress.ru

Цели создания ИТС — повысить уровень безопасности дорожного движения и качество транспортного обслуживания, улучшить эффективность планирования и управления, а также снизить вредное воздействие транспортного комплекса. На единой цифровой платформе в режиме реального времени будут взаимодействовать десятки программных модулей и информационных подсистем для автоматизации транспортных и пешеходных потоков, управления светофорами, оперативного информирования водителей об изменении дорожно-транспортной обстановки.

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:

— Интеллектуальная транспортная система — одна из важнейших составляющих цифровых регионов и умных городов. Она позволит оптимизировать потоки машин, контролировать сохранность дорожного покрытия и самое главное — сохранять жизни и здоровье людей. Как показывает мировой опыт, внедрение ИТС помогает снизить аварийность на автодорогах до 25%, а также увеличить пропускную способность трасс и сократить время в пути, в том числе на маршрутах общественного транспорта.

В задачи «Ростелекома» входит подготовка проектной документации с учетом общей архитектуры ИТС, описание ее компонентов и интерфейсов их взаимодействия. При подготовке проекта компания учтет требования заказчика по каждому модулю и подсистемам и обеспечит возможность интеграции с действующими государственными информационными системами, включая мобильные приложения для водителей.

Ольга Курылева,
заместитель директора — директор по прикладным проектам Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Мы проектируем основу транспортной системы будущего, в которой участие человека минимизировано. Цифровая интеллектуальная платформа будет эффективно распределять транспортные потоки, мониторить погодные условия и состояние дорожного полотна, отслеживать работу спецтехники и общественного транспорта. В перспективе появятся «умные» парковки, различные сервисы для водителей. Все они будут интегрированы в проектируемую ИТС.

«Ростелеком» завершит работу по проекту в декабре 2020 года.

*Барнаульская агломерация — городская агломерация на северо-востоке Алтайского края с общим населением 824 430 человек, что составляет более трети населения края. Через агломерацию проходит две федеральные и пять региональных автомобильных трасс, включая «Алтай-Кузбасс».

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость