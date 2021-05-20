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«Ростелеком» установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края

«Ростелеком» обеспечит видеосъемку и видеозапись проведения государственной итоговой аттестации школьников в Алтайском крае. Компания провела диагностику и тестирование установленных в аудиториях школ IP-камер, выполнила монтаж и настройку оборудования в новых пунктах приема экзаменов и построила линии связи до школы в селе Урюпино Алейского района. Заказчиком проведения работ выступило КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования».

Установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края.
Установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края.
ПАО «Ростелеком»

Всего «Ростелеком» установил 2112 камер видеонаблюдения в 99 алтайских школах (1057 аудиторий), включая региональный центр обработки информации (РЦОИ). Компания провела перенос и установку оборудования в другие аудитории в школах Алейского и Угловского районах. Дополнительно по проекту оператор закупил новые купольные камеры с микрофоном, блоки питания, коммутаторы и карты памяти.

Накануне экзаменов «Ростелеком» проверил готовность каналов связи и программно-аппаратных комплексов, соблюдение параметров съемки и записи. Напомним, что в обзор камер должны попадать участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории и процесс печати экзаменационных материалов.

Установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края.
Установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края.
ПАО «Ростелеком»

Видеонаблюдение будет работать с 25 мая при проведении государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) и с 31 мая, когда стартует единый госэкзамен (ЕГЭ). «Ростелеком» будет контролировать работоспособность видеонаблюдения и оказывать техническую поддержку.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Мы работаем по этому проекту восьмой год, обеспечиваем прозрачность проведения госэкзаменов и гарантируем выпускникам точность и достоверность результатов. Ежегодно наши IT-специалисты совершенствует техническую процедуру, что позволяет защищать систему от хакерских и вирусных атак. Желаю алтайским школьникам успешной сдачи экзаменов.

Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который пройдет в сентябре. Финальным этапом работ станет передача видеозаписей всех экзаменов на хранение в собственный центр обработки данных.

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