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«Ростелеком» установил на региональных трассах Алтайского края два комплекса весогабаритного контроля

«Ростелеком» по заказу Управления автомобильных дорог Алтайского края (КГКУ «Алтайавтодор») построил пункты весогабаритного контроля (ВГК) на автомобильных дорогах К-06 «Бийск — Белокуриха» и К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское». К концу года на краевых дорогах вместе с новыми будет функционировать уже восемь комплексов, четыре из которых установил федеральный оператор.

Комплекс весогабаритного контроля.
Комплекс весогабаритного контроля.
ПАО "Ростелеком"

В задачи «Ростелекома» входила организация стационарного пункта весогабаритного контроля с установкой оборудования для измерения веса, определения габаритов большегрузного транспорта и фотовидеофиксации административных правонарушений. Оператор будет обслуживать новые комплексы в течение трех лет.

Василий Мотуз,
начальник КГКУ «Алтайавтодор»:

— Часто нерадивые перевозчики везут больше, чем положено, и разрушают сотни километров трассы. Превышение габаритов груза создает угрозу дорожному движению и провоцирует порой страшные ДТП с человеческими жертвами. Весогабаритные комплексы предназначены для сохранности дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Их строительство входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы планируем вводить по два пункта ВГК ежегодно и установить их на всех главных автодорогах края до 2024 года.

Комплекс весогабаритного контроля.
Комплекс весогабаритного контроля.
ПАО «Ростелеком»
Комплекс весогабаритного контроля.
Комплекс весогабаритного контроля.
ПАО «Ростелеком»
Комплекс весогабаритного контроля.
Комплекс весогабаритного контроля.
ПАО «Ростелеком»

Пункт ВГК передает информацию о транспорте, который превышает допустимые значения по массе, осевой нагрузке, габаритам, лимиту поездок или нарушению маршрута специального разрешения. Датчики встроены в дорожное полотно. Они определяют параметры движущегося транспорта со скоростью до 140 км/ч и работают при температуре до -40 градусов. Система выявляет водителей, которые уклоняются от весового контроля, объезжая измерительные датчики по встречной полосе или по обочине. Видеокамеры распознают госномера, а габариты транспорта фиксируются сканерами. Информация о нарушителях передается на серверы «Алтайавтодора» и ГИБДД.

Ольга Курылева,
заместитель директора — директор по прикладным проектам Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Алтайский край стал одним из первых субъектов РФ, который получил субсидию на создание интеллектуальной транспортной системы. «Ростелеком» выиграл тендер на проектирование системы автоматизации управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации (Барнаул и ряд близлежащих районов края). Пункты весогабаритного контроля станут одним из модулей будущей единой цифровой платформы.

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