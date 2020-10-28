«Ростелеком» установил тепловизоры в краевом театре драмы.

«Ростелеком» к открытию театрального сезона установил тепловизионные системы в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина. Первыми работу нового оборудования испытали на себе зрители, пришедшие на премьерный спектакль «Ревизор» 16 октября.

Оборудование позволяет свести к минимуму риск заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями во время посещения театра. Компания установила два тепловизора: первый — в кассовом зале, перед входом в фойе, второй — со стороны служебного входа, ведущего на экспериментальную сцену. Аппараты быстро и бесконтактно измеряют температуру тела и ограничивают допуск людей в помещение с температурой выше 37 градусов. Для измерения достаточно поднести запястье к датчику тепловизора на несколько секунд.

Любовь Березина,

директор театра драмы:

— Тепловизоры при входе в учреждения становятся частью новой реальности, к которой мы все должны адаптироваться. В театре уже опробовали новую технику на первых показах сезона и убедились, насколько процесс термометрии может быть комфортным для зрителей и удобным в использовании для сотрудников. Это быстро, бесконтактно, точно, поэтому, и это тоже важно, позволяет избежать конфликтных ситуаций.

Для облегчения работы контролера аппарат передает ему голосовое уведомление: «Температура нормальная, проходите» или «Отклоняющаяся от нормы температура» со звуком тревожного сигнала. Монитор тепловизора предусматривает также распознавание лиц сотрудников с занесением их в базу данных организации. «Температура нормальная, но нет разрешения» — так сообщит тепловизор, если на территорию попытается пройти чужой человек.

Установка тепловизора ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Преимущества тепловизоров — высокая точность, быстрый ответ, большой охват территории и возможность выбора зоны контроля. У театра, благодаря тепловизорам, появилась дополнительная возможность контроля за здоровьем зрителей, а у театралов — ощущение безопасности и комфорта. Оборудование значительно экономит время при пропуске зрителей в условиях пандемии и ускоряют сам процесс осмотра, так как измерение температуры происходит очень быстро.

Тепловизоры можно установить на входе в небольшие организации, а также на производственные предприятия, в аэропорты, на авто- и железнодорожные станции, где проходит большой поток людей.