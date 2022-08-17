18 августа
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Потребитель

«Ростелеком» в Барнауле организовал для бизнес-агентства Kuko виртуальную АТС с выходом на регионы

Алтайский филиал «Ростелекома» установил услугу «Виртуальная АТС» для агентства контент-маркетинга и комплексного продвижения бизнеса Kuko*. Для реализации проекта федеральный оператор выделил компании 78 облачных номеров с нумерацией из местных телефонных баз большинства регионов России и настройкой переадресации входящих звонков на единый контактный центр «8 800» в Барнауле.

Виртуальная АТС.
Виртуальная АТС.
Фото: архив компании "Ростелеком".

«Мы хотели дать нашим и потенциальным клиентам возможность дозваниваться с местных номеров своих регионов, показать им, что работаем по всей стране и посмотреть, как эта схема будет влиять на конверсию рекламы. Подключение такого количества облачных номеров было затратным для нас. „Ростелеком“ предложил льготный период — месяц пользования услугой за один рубль. За это время мы протестировали сервис, убедились в том, что люди охотнее откликаются на наши предложения. В итоге оставили для работы часть созданной в облаке номерной базы городов, где конверсия оказалась самой высокой», — сообщил генеральный директор ООО «Куко компани» (Kuko) Алексей Кухаренко.

На осуществление технической части работ у «Ростелекома» ушло меньше месяца, несмотря на то, что довольно сложно запустить в эксплуатацию большую часть облачных номеров виртуальной АТС одновременно.

«Виртуальная АТС удобна для клиентов, которые имеют распределенную филиальную сеть. Для таких компаний „Ростелеком“ предоставляет комплексное техническое решение с единым договором, тарифом и сервисной поддержкой. Несмотря на то, что облачные номера для бизнес-агентства Kuko были открыты в разных регионах страны, мы смогли предложить общий договор обслуживания для возможности оплаты счетов в одном месте — городе Барнауле. Для этого провели большую подготовительную работу со специалистами технической поддержки. В целом считаю, что с задачей мы справились», — отметил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Справка

«Виртуальная АТС» — одна из самых востребованных облачных услуг «Ростелекома» для бизнеса и доступна в 575 городах России. При необходимости услугу можно масштабировать, наполнять дополнительными функциями, настраивать подходящие сценарии работы. Возможность самостоятельного подключения сервиса появится в регионах Сибири до конца 2022 года.

* Kuko — Куко

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