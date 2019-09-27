Национальный оператор выступил официальным партнером второй ежегодной премии «АвтоМАМА» в Барнауле. Мероприятие проходило в течение сентября в три этапа. Финалом конкурса стал торжественный гала-ужин с награждением победителей.

Организатором премии выступило сообщество InstaМАМЫ Барнаула (@instamam_brn). Обязательным условием конкурса, в котором приняли участие 25 горожанок, было наличие детей и автомобиля. В числе конкурсанток оказались швея, стилист, парикмахер, владелицы собственного бизнеса и домохозяйки.

Мероприятие стартовало 8 сентября автопробегом по проспектам краевой столицы и девичником в ресторане. На втором этапе девушек ожидала поездка на квадроциклах. На трассе в сосновом бору участницы показывали мастерство, драйв и модные образы, которые, кроме организаторов, оценивали стилисты и фотографы. Третьим этапом конкурса стал командный автоквест по городу, в котором барнаульские мамы решали за рулем задачи, попадая на своих автомобилях в неожиданные для себя локации.

Победителем конкурса и обладателем почетного титула «АвтоМАМА» стала бизнес-леди, руководитель компании «Автозапчасть» Надежда Пронина. Второе и третье места заняли стилист Анна Федченко и основатель студии шугаринга La Diva Ксения Грибанова. «Ростелеком» вручил специальный приз в номинации «Умные весы для умного дома» маме троих детей Наталье Субочевой (@nati_sub), которая работает медсестрой в хирургическом отделении.

Ирина Белкина,

и.о. заместителя директора — директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Сообщество InstaМАМЫ — давний друг и участник программы лояльности «Ростелекома"*. Мы с удовольствием поддержали конкурс, потому что в нем участвовали друзья, клиенты и бизнес-партнеры компании. Это современные, целеустремленные люди, которые пользуются новыми IT-технологиями, цифровыми сервисами и умными услугами. Поздравляем девушек с заслуженной победой.

«Ростелеком» в Барнауле поддержал конкурс «АвтоМАМА». Фото: ПАО «Ростелеком»

*В рамках действующей с 2017 года программы лояльности «Ростелеком» разработал дисконтную карту, которая выдается в подарок абонентам и сотрудникам компании. Владельцы карты получают скидку при обслуживании в салонах, магазинах, бутиках шести городов Алтайского края. В электронном каталоге на сайте проекта rtaltai.ru содержится более 100 торговых партнеров компании.