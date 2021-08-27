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«Ростелеком» в Сибири составил рейтинг деревень с самым высоким интернет-трафиком

«Ростелеком» в Сибири определил десять самых востребованных точек Wi-Fi, построенных по проекту «Устранение цифрового неравенства». В топ населенных пунктов вошли три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному поселку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края. За семь месяцев 2021 года их жители скачали более 137 тысяч Гб.

Поселок Старая Суртайка Алтайского края.
Поселок Старая Суртайка Алтайского края.
ПАО "Ростелеком"

Лидером по трафику стал поселок Ермаки Тулунского района Иркутской области: треть из зарегистрированных пользователей этого населенного пункта выходят в сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол из Омского района Омской области, на третьем — село Успенка Мошковского района Новосибирской области. В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены села Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, поселок Детлово Красноярского края, село Соловьевка Новосибирской области и поселок Старая Суртайка Алтайского края.

Поселок Старая Суртайка Алтайского края.
Поселок Старая Суртайка Алтайского края.
ПАО «Ростелеком»

«Проект по устранению цифрового неравенства по-настоящему изменил жизнь десятков тысяч сибиряков. Это в больших городах мы привыкли к высоким скоростям и круглосуточному доступу в сеть, а жители небольших и тем более отдаленных поселков долго ждали появления точек с бесплатным Wi-Fi. Теперь они получают государственные и муниципальные услуги в онлайн или общаются с друзьями в соцсетях. То, что это удобно, доказывают цифры: в публичной сети теперь зарегистрирован каждый третий житель села Успенка Новосибирской области, а четверть села Капцегайтуй в Забайкалье пользуется бесплатным интернетом регулярно», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

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