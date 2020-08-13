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«Ростелеком» запустил скоростной интернет в семи селах Алтайского края

«Ростелеком» в июне-июле организовал строительство волоконно-оптических линий связи в восьми сёлах, а также в микрорайонах Бийска и Новоалтайска Алтайского края. Доступ к скоростному интернету, цифровому ТВ и умным сервисам получили 7 900 домохозяйств.

Интернет в селах.
Интернет в селах.
СС0

В июне компания открыла услуги для сёл Топчиха, Шипуново, Шелаболиха, микрорайонов Бажово и Северный, улицы Магистральной в Новоалтайске и абонентов АТС-372 в Бийске (от улицы Кожзаводской до улицы Раздольной).

С июля «Ростелеком» приступил к подключению услуг в селах Калманка, Петропавловское, Первомайское Бийского района, Кытманово, а также в микрорайонах Чесноковка и Раздолье Новоалтайска.

Больше всего сельских домохозяйств, охваченных новыми услугами «Ростелекома», в Шелаболихе — 1673 двора. На втором месте — Бажово, 830 домов.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Мы предлагаем селянам и жителям городских частных домов скоростной интернет до 200 Мбит/с по надежной оптической технологии GPON. Вместе с интернетом можно подключить цифровой онлайн-кинотеатр Wink с максимальным пакетом телеканалов, видеотекой и управлением просмотром. Наши специалисты обеспечат круглосуточную техподдержку, оперативное решение вопросов с выездом к абоненту и консультации по бесплатной горячей линии 8800−1000−800.

Кроме этого, «Ростелеком» предоставляет жителям сел и подключенных к оптической технологии микрорайонов комплексное цифровое решение «Умный дом»: оптический модем с контроллером для установки в доме датчиков дыма, протечек воды, движения, открытия и закрытия дверей. Оборудование поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить имущество от повреждения или полной потери. Для повышения безопасности компания предлагает домашние камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которые управляются со смартфона.

Оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» или обратившись по телефону 8800−1000−800.

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