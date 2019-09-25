«Ростелеком» запустит скоростной интернет в частном секторе Славгорода и Ярового

«Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптических линий связи для предоставления скоростного безлимитного интернета и других услуг в частном секторе двух алтайских городов. Оптическая сеть охватит 3000 домохозяйств в Славгороде и 1500 — в Яровом. Оператор планирует перевести на технологию PON («оптика в дом») действующих абонентов и подключить всех, кто подал заявку, до конца текущего года.

В Славгороде оптическая сеть строится в восточной части города. В зону действия попадут 14 улиц — от Тимирязева, Чкалова, Гоголя, Сибирской до Целинной, Крупской и Кирпичной. Компания охватит оптиков частный сектор в районе железнодорожного вокзала: улицы Розы Люксембург, Луначарского, Карла Либкнехта, Ленина, Первую и Вторую Вокзальные и Сиреневую. В этой части города живут более 900 абонентов «Ростелекома», которым компания предложит переключиться с медных кабельных линий на оптические.

Строительство оптической сети. Фото: ПАО «Ростелеком»

В Яровом оператор организует скоростной интернет в частный сектор за исключением поселка Михайловский.

После переключения на оптическую сеть жители частных домовладений получат доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и 219 каналов «Интерактивного ТВ» с функцией управления просмотром.

Горожане смогут установить услугу «Умный дом. Видеонаблюдение» с внешними и внутренними цифровыми камерами, оформить подписку на антивирусные программы от мировых производителей и другие цифровые сервисы и умные услуги «Ростелекома».

Оператор обеспечит абонентам круглосуточную техподдержку, оперативное решение вопросов с выездом специалиста и консультации по бесплатной горячей линии.

Иван Скворцов,

начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Славгорода Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы подключим жителей частного сектора по надёжной, отказоустойчивой оптической технологии, как в многоэтажных домах и мегаполисах. Ежемесячный платеж за услуги: 435 рублей за интернет и 685 рублей за пакет с интернетом с цифровым телевидением. За предоставление абонентского оборудования компания предоставит рассрочку платежа на два года. Надеемся, что горожане наберутся терпения: до официального запуска сети в эксплуатацию осталось два месяца.

Получить консультацию и оставить заявку на подключение можно по телефонам в Славгороде: (38568) 50 700, в Яровом: (38568) 22 455.

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