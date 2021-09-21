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«Ростелеком» застраивает оптикой частный сектор Барнаула

«Ростелеком» с начала года значительно расширил оптическую сеть в частном секторе Барнаула. Компания организовала новые линии связи в семи коттеджных поселках и нескольких микрорайонах города. Скоростным интернетом дополнительно охвачена тысяча городских домохозяйств.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово.
Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово.
Анна Зайкова

«Ростелеком» строил оптические линии связи в поселках Центральный, Спутник, Авиатор, Радужный, Лесной, Власиха и Березовка. Наибольший объем работ федеральный оператор провел в Авиаторе, где охватил оптикой 382 домохозяйства. На втором месте — Центральный и Спутник (по 192), на третьем — Власиха (104 дома).

Владимир Хорошилов,
директор сервисного центра Барнаула Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

— В 2020 году мы форсировали подключение коттеджных поселков и реализовали сразу 20 проектов по строительству оптики, предусмотрев большой запас прочности. Это позволило продолжить работы по расширению каналов связи и модернизации сетей, которые в этом шли также адресно, с учетом спроса населения. До конца года будем вести оптоволокно на другие участки Авиатора. Также мы планируем подключить к интернету часть Борзовой заимки, садоводство «Дружба» и улицы Ересная, Саратовская и Лениногорская по Змеиногорскому тракту.

«Ростелеком» ведет строительство линий связи в коттеджных поселках Барнаула с 2016 года. Подключение к услугам компании проходит на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре. С 2021 года оптическая сеть федерального оператора действует во всех коттеджных поселках города.

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