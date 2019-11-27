«Ростелеком» завершает работы по краевой Системе-112

«Ростелеком» организует резервный центр обработки вызовов (РЦОВ) для «Системы-112» Алтайского края. Это заключительный этап работ по созданию программно-аппаратного комплекса, который будет запущен в промышленную эксплуатацию в декабре 2019 года.

РЦОВ — это автономная копия центра обработки вызовов, ядра информационного взаимодействия всех экстренных и оперативных служб. Задача «Ростелекома» при создании клона — обеспечить автоматический переход на резервную схему маршрутизации звонков в случае выхода из строя основного центра, а также хранение копии базы данных и всей информации.

Компания выиграла аукцион в 2017 году и стала генеральным подрядчиком проекта по заказу регионального Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. На площадке центра обработки вызовов (ЦОВ) оператор организовал 17 автоматизированных рабочих мест, установил высокотехнологичное серверное и телекоммуникационное оборудование. В этом же году «Ростелеком» объединил на базе созданного центра единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) Барнаула.

В 2018 году компания запустила ЕДДС в 67 муниципальных образованиях края и к концу года перевела краевую «Систему-112» в опытную эксплуатацию. В ЦОВ были интегрированы экстренные оперативные службы края «01», «02», «03», «04» и «Антитеррор». В единый комплекс вошло 2 770 единиц компьютерного, климатического и другого вида оборудования. В 2019 году компания выиграла аукцион на оказание технической поддержки комплекса и провела масштабные работы по настройке каналов связи и отладке системы диспетчеризации звонков.

Егор Лепков,

начальник отдела прикладных проектов Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

По исполнению проекта мы идем в соответствии с поставленной Правительством Алтайского края задачей и выполняем все требования заказчика по госконтракту. Надеемся, что после запуска РЦОВ «Система-112″ успешно пройдет государственные приемочные испытания».

Справка

«Система-112» — это программно-аппаратный комплекс для вызова экстренных оперативных служб при возникновении угроз жизни и здоровья. Комплекс повышает оперативность совместных действий подразделений, сокращает время реагирования на происшествия, разгружает ведомственные службы от ложных и справочных вызовов. Номер «112» является единым для вызова пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, реагирования в чрезвычайных ситуациях и угрозах теракта. Позвонить можно со стационарного или мобильного телефона. Звонок попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы. Система определяет местоположение абонента, оператор формирует карточку происшествия и вызов в течение нескольких секунд отправляется для отработки в экстренные оперативные службы.