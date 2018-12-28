«Росводоканал Барнаул» готов к работе в новогодние праздники

В случае необходимости проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях будут задействованы более 10 бригад. Подготовлено 30 единиц техники, в том числе 5 экскаваторов, 2 гидромолота, 3 самосвала, 4 илососа, 4 каналопромывочных машины, 3 автоцистерны для подвоза воды. Все транспортные средства прошли техническое обслуживание. На предприятии сформирован достаточный запас материалов для выполнения всех необходимых работ. На всех объектах Барнаульского водоканала — речных водозаборах, очистных сооружениях речной воды, очистных сооружениях канализации и т.д. — проведены внеплановые проверки оборудования. С сотрудниками, которые будут работать в период праздников, проведены дополнительные инструктажи и учебно-тренировочные занятия.
Андрей Полюго,
главный инженер «Росводоканал Барнаул»:
Мы начали подготовку еще в начале декабря, и все проведенные мероприятия имеют одну цель: обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, чтобы горожане провели праздники спокойно и комфортно.
Центральная диспетчерская служба и call-центр водоканала будут работать в круглосуточном режиме. Оставить заявку, узнать информацию, связанную с холодным водоснабжением и водоотведением, а также сообщить об утечках воды барнаульцы смогут по телефону 28−22−00.